Musicales de Fontaine duo piano violoncelle Fontaine-lès-Dijon

Musicales de Fontaine duo piano violoncelle

La Scène Fontainoise, en partenariat avec la ville de Fontaine-lès-Dijon, a le plaisir de vous inviter jeudi 22 janvier 20h au Centre d’animation Pierre Jacques à un concert animé par Pauline Bartissol, violoncelle et Laurent Wagschal, piano De Beethoven à la musique française du 20ème siècle. .

