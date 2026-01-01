Musicales de Fontaine duo piano violoncelle Fontaine-lès-Dijon
Musicales de Fontaine duo piano violoncelle
2 Rue du Général de Gaulle Fontaine-lès-Dijon Côte-d’Or
Tarif : 12 – 12 – 18 EUR
Début : 2026-01-22 20:00:00
2026-01-22
La Scène Fontainoise, en partenariat avec la ville de Fontaine-lès-Dijon, a le plaisir de vous inviter jeudi 22 janvier 20h au Centre d’animation Pierre Jacques à un concert animé par Pauline Bartissol, violoncelle et Laurent Wagschal, piano De Beethoven à la musique française du 20ème siècle. .
