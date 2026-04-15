Musicales de Fontaine Echos dans les cordages Centre d’animation Pierre Jacques Fontaine-lès-Dijon

Fontaine-lès-Dijon

Musicales de Fontaine Echos dans les cordages

Centre d’animation Pierre Jacques 2 Rue du Général de Gaulle Fontaine-lès-Dijon Côte-d’Or

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:00:00

fin : 2026-05-07 21:30:00

Date(s) :

2026-05-07

La Scène Fontainoise, en partenariat avec la ville de Fontaine-lès-Dijon, a le plaisir de vous présenter le dernier concert de la saison 2025/2026, jeudi 7 mai 20h au Centre d’animation Pierre Jacques Échos dans les cordages par le duo Contrebasse-Guitare Aita Semea.

Aita Semea, qui signifie Père et Fils en basque, puise son identité artistique au pied des majestueuses Pyrénées. De cette filiation musicale naît un dialogue rare entre la profondeur chaleureuse de la contrebasse du père et l’élégance lumineuse de la guitare du fils.

Laissez-vous emporter par la rencontre envoûtante de la contrebasse et de la guitare avec le Duo Aita Semea Issus d’une famille de musiciens d’origine dijonnaise, Christophe Béreau, contrebasse, formé au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris auprès de Jean-Marc Rollez, et Raphaël Béreau, guitare, à l’Université de Montréal sous l’enseignement d’Alvaro Pierri, proposent un programme éclectique .

Ce concert mêle avec finesse musiques populaires et répertoire classique, revisitant les œuvres de grands compositeurs avec une sensibilité singulière.

Programme

• Maurice RAVEL Kaddish, Chanson Hébraïque, Blues

• Enrique GRANADOS Oriental, Andaluza

• Joaquin RODRIGO Adagio Concerto d’Aranjuez

• Érik SATIE 5ème Gnossienne

• Dušan BOGDANOVIC Balkan Sketches

• Annette KRUISBRINK Cirex, Dances V, I, III

• Astor PIAZZOLLA Soledad, Revirado, Tanguisimo, Oblivion, Libertango

Un moment musical intense et poétique entre Espagne, Balkans, impressionnisme français et tango argentin, porté par la complicité unique d’un duo père fils.

Tarif plein= 18€ Tarif réduit= 12€ Gratuit pour les moins de 18 ans

Ce concert est au tarif réduit pour tous les abonnés à la saison sur présentation de leur carte

Renseignement 06 01 96 12 47

Tous les détails sur le concert https://lascenefontainoise.over-blog.com/ .

Centre d’animation Pierre Jacques 2 Rue du Général de Gaulle Fontaine-lès-Dijon 21121 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 96 12 47

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English : Musicales de Fontaine Echos dans les cordages

L’événement Musicales de Fontaine Echos dans les cordages Fontaine-lès-Dijon a été mis à jour le 2026-04-15 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)