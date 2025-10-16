Musicales de Fontaine Exceptionnel concert symphonique Centre d’animation Pierre Jacques Fontaine-lès-Dijon

Centre d'animation Pierre Jacques 2 Rue Général de Gaulle Fontaine-lès-Dijon

16 octobre 2025 20:00:00

Pour débuter sa nouvelle saison, la Scène Fontainoise, en partenariat avec la ville de Fontaine-lès-Dijon, vous invite jeudi 16 octobre à 20h au Centre d’Animation Pierre Jacques à un concert symphonique exceptionnel avec la participation de deux célèbres pianistes Anne Queffélec et Gaspard Dehaene.

Programme

• Concerto n° 10 de Mozart par Anne Queffélec et Gaspard Dehaene, accompagnés par l’Ensemble Orchestral de Dijon dirigé par Flavien Boy

Anne Queffélec et son fils Gaspard sont réunis autour de ce concerto de Mozart composé en 1779 pour lui-même et sa sœur Nannerl, ce qui va permettre une belle complicité entre les deux solistes. Il reflète une période heureuse de la vie du compositeur après son retour à Salzbourg. Cette œuvre, à la fois joyeuse et détendue, intègre des touches de mélancolie et met en avant l’orchestre.

• Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak par l’Ensemble Orchestral de Dijon dirigé par Flavien Boy

Dvorak, alors directeur du Conservatoire de New York, compose en 1893 sa 9e`me symphonie. Le 2e`me mouvement de cette œuvre, le plus connu, ressemble a` certaines mélodies indiennes. La symphonie a e´te´ cre´e´e la me^me anne´e au Carnegie Hall. En 1969, elle accompagna Neil Amstrong dans ses premiers pas sur la Lune.

Tarifs Plein=18€ réduit=12€ gratuit moins de 18 ans

Tous les détails sur le blog http://lascenefontainoise.over-blog.com/

Renseignement 06 01 96 12 47 .

