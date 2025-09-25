Musicales de Fontaine Présentation de la saison 2025-2026 Centre d’animation Pierre Jacques Fontaine-lès-Dijon

Musicales de Fontaine Présentation de la saison 2025-2026 Centre d’animation Pierre Jacques Fontaine-lès-Dijon jeudi 25 septembre 2025.

Musicales de Fontaine Présentation de la saison 2025-2026

Centre d’animation Pierre Jacques 2 Rue du Général de Gaulle Fontaine-lès-Dijon Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25 20:00:00

fin : 2025-09-25 21:30:00

Date(s) :

2025-09-25

La Scène Fontainoise, en partenariat avec la ville de Fontaine-lès-Dijon, vous invite à la soirée de présentation de sa saison 2025 2026 jeudi 26 septembre 20 h au Centre d’Animation Pierre Jacques 2, rue du Gal de Gaulle Fontaine-lès-Dijon entrée gratuite –

Comme habituellement, une vidéo illustrera tous les évènements de la saison à venir …et le quintette de cuivres de l’Orchestre Dijon Bourgogne vous entrainera dans un tourbillon de rythmes et d’émotions

» FANFARE POUR UNE DIVA »

Les musiciens de l’ODB (Philippe Boisseranc et Nicolas Puisais, trompettes Bernard Morard, cor Bernard Metz, trombone Didier Portrat, tuba), vous emmèneront dans les chefs-d’œuvre de l’art lyrique, de Carmen à West Side Story… de la Traviata à Porgy and Bess . Des feux de Broadway aux ors de l’opéra, replongez dans les scènes mythiques qui ont marqué le théâtre et le grand écran !

Tous les détails sur la saison 2025-2026 dans le blog http://lascenefontainoise.over-blog.com/

Renseignements 06 01 96 12 47 .

Centre d’animation Pierre Jacques 2 Rue du Général de Gaulle Fontaine-lès-Dijon 21121 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 96 12 47

English : Musicales de Fontaine Présentation de la saison 2025-2026

German : Musicales de Fontaine Présentation de la saison 2025-2026

Italiano :

Espanol :

L’événement Musicales de Fontaine Présentation de la saison 2025-2026 Fontaine-lès-Dijon a été mis à jour le 2025-09-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)