Musicales de la Forêt Concert Gilles PETITJEAN 20 juin 2026 Route de Septfontaine Levier

Musicales de la Forêt Concert Gilles PETITJEAN 20 juin 2026

Route de Septfontaine Camping de la Forêt Levier Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Les Musicales de la Forêt Concert au Camping de la Forêt

Le 20 juin 2026, le Camping de la Forêt accueille de nouveau événement les Musicales de la Forêt pour une soirée placée sous le signe de la musique et de la convivialité.

À cette occasion, **Gilles Petitjean** sera à l’accueil pour partager un moment musical au cœur d’un cadre naturel et chaleureux.

Ce rendez-vous s’inscrit dans une volonté de faire vivre la musique en pleine nature, en favorisant la rencontre entre artistes, habitants, campeurs et visiteurs. Une ambiance détendue et festive vous attend, idéale pour célébrer l’arrivée de l’été.

Profitez d’un repas franc-comtois, proposé sur réservation par téléphone ou en ligne, et partagez un moment gourmand pendant le concert.

Entrée conviviale, public invité à profiter du lieu et de la musique dans un esprit de partage et de découverte. .

Route de Septfontaine Camping de la Forêt Levier 25270 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 53 46 contact@camping-dela-foret.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Musicales de la Forêt Concert Gilles PETITJEAN 20 juin 2026

L’événement Musicales de la Forêt Concert Gilles PETITJEAN 20 juin 2026 Levier a été mis à jour le 2026-01-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS