[Musicales de Normandie] Deux vois, mille passions Musée Michel Ciry Varengeville-sur-Mer

Varengeville-sur-Mer

[Musicales de Normandie] Deux vois, mille passions

Musée Michel Ciry / Rue Marguerite Roll Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Extrait d’Opéra

DONIZETTI, La fille du Régiment Air de Tonio Ah mes amis, quel jour de fête

CILEA, L’arlesiana Lamentation de Federico È la storia del pastore

BIZET, Les pêcheurs de perles Air de Nadir Je crois entendre encore

GOUNOD, Faust Air des bijoux Ah ! Je ris de me voir si belle

PUCCINI, Turandot Air de Liù Tu che di gel sei cinta

DVORÀK, Rusalka Chant à la lune Měsíčku na nebi hlubokém

DONIZETTI, L’elixir d’amour Air de Adina Nemorino Caro elisir, sei mio… Esulti pur la barbara

MASSENET, Manon Air de Manon Des Grieux Toi, Vous! … N’est-ce plus ma main

VERDI, La Traviata Air de Violetta Alfredo Parigi o cara

Vannina Santoni et Julien Dran viennent de triompher dans le Faust de Charles Gounod à l’Opéra-Comique de Paris. Habitués des plus grandes scènes lyriques du monde, ils nous offrent un récital intime et exceptionnel à Varengeville-sur-Mer dans un florilège d’airs et duos issus des plus grands opéras français et italiens. Un concert rare avec des interprètes exceptionnels ! .

Musée Michel Ciry / Rue Marguerite Roll Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 7 61 24 70 41

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English : [Musicales de Normandie] Deux vois, mille passions

L’événement [Musicales de Normandie] Deux vois, mille passions Varengeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie