[Musicales de Normandie] Deux vois, mille passions Musée Michel Ciry Varengeville-sur-Mer
[Musicales de Normandie] Deux vois, mille passions Musée Michel Ciry Varengeville-sur-Mer vendredi 31 juillet 2026.
Varengeville-sur-Mer
[Musicales de Normandie] Deux vois, mille passions
Musée Michel Ciry / Rue Marguerite Roll Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Extrait d’Opéra
DONIZETTI, La fille du Régiment Air de Tonio Ah mes amis, quel jour de fête
CILEA, L’arlesiana Lamentation de Federico È la storia del pastore
BIZET, Les pêcheurs de perles Air de Nadir Je crois entendre encore
GOUNOD, Faust Air des bijoux Ah ! Je ris de me voir si belle
PUCCINI, Turandot Air de Liù Tu che di gel sei cinta
DVORÀK, Rusalka Chant à la lune Měsíčku na nebi hlubokém
DONIZETTI, L’elixir d’amour Air de Adina Nemorino Caro elisir, sei mio… Esulti pur la barbara
MASSENET, Manon Air de Manon Des Grieux Toi, Vous! … N’est-ce plus ma main
VERDI, La Traviata Air de Violetta Alfredo Parigi o cara
Vannina Santoni et Julien Dran viennent de triompher dans le Faust de Charles Gounod à l’Opéra-Comique de Paris. Habitués des plus grandes scènes lyriques du monde, ils nous offrent un récital intime et exceptionnel à Varengeville-sur-Mer dans un florilège d’airs et duos issus des plus grands opéras français et italiens. Un concert rare avec des interprètes exceptionnels ! .
Musée Michel Ciry / Rue Marguerite Roll Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 7 61 24 70 41
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English : [Musicales de Normandie] Deux vois, mille passions
L’événement [Musicales de Normandie] Deux vois, mille passions Varengeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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