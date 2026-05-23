[Musicales de Normandie] E il violoncello suonò Le consort Eglise Saint-Valery Varengeville-sur-Mer

Varengeville-sur-Mer

[Musicales de Normandie] E il violoncello suonò Le consort

Eglise Saint-Valery / 43 Route de l’Eglise Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 20:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Dans ce 4ᵉ volet du portrait consacré au Consort, la violoncelliste baroque Hanna Salzenstein nous plonge dans l’émergence du violoncelle soliste au 18ᵉ siècle, à travers un répertoire italien où l’instrument s’affirme peu à peu.

Le violoncelle, longtemps cantonné aux basses, s’élève pour imiter le violon et dévoiler toute sa virtuosité. En explorant des œuvres inédites de compositeurs tels que Giulio Ruvo, Gasparo Garavaglia et Antonio Vivaldi, ce concert raconte l’histoire fascinante de l’instrument et de ses origines populaires, tantôt méditatives, tantôt exubérantes.

Une invitation à découvrir un instrument en pleine émancipation. .

Eglise Saint-Valery / 43 Route de l’Eglise Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 7 61 24 70 41

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English : [Musicales de Normandie] E il violoncello suonò Le consort

L’événement [Musicales de Normandie] E il violoncello suonò Le consort Varengeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie