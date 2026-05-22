[Musicales de Normandie] Piano & violoncelle Musée Michel Ciry Varengeville-sur-Mer
[Musicales de Normandie] Piano & violoncelle Musée Michel Ciry Varengeville-sur-Mer vendredi 24 juillet 2026.
Varengeville-sur-Mer
[Musicales de Normandie] Piano & violoncelle
Musée Michel Ciry / Rue Marguerite Roll Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
C’est ensemble que Stéphanie Huang et Théo Fouchenneret traversent le romantisme et la modernité naissante de ce programme.
La Sonate n°5 Op. 102 de Ludwig van Beethoven ouvre la soirée avec une écriture audacieuse et profondément expressive. Les Trois pièces de Nadia Boulanger révèlent une élégance subtile et un lyrisme délicat, en écho au Nocturne de Lili Boulanger, d’une poésie intime.
En seconde partie, la grande Sonate Op. 19 de Sergueï Rachmaninov déploie toute l’ampleur romantique et la virtuosité flamboyante du duo. .
Musée Michel Ciry / Rue Marguerite Roll Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 7 61 24 70 41
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English : [Musicales de Normandie] Piano & violoncelle
L’événement [Musicales de Normandie] Piano & violoncelle Varengeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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