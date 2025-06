MUSICALES DU TICOU | MARINA B Bolquère 24 juillet 2025 19:00

Pyrénées-Orientales

MUSICALES DU TICOU | MARINA B Avenue des Lupins Bolquère Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-24 19:00:00

fin : 2025-07-24 22:00:00

2025-07-24

LES MUSICALES DU TICOU

19h-22h

Etang du Ticou

Gratuit | En famille ou entre amis

Une soirée conviviale, animée dès 20h par la chanteuse Marina B ( Marina Bellinello).

Buvette et restauration sur place avec le food truck La Familia. Possibilité de faire griller avec des places à feux mises à disposition ( aliments à faire griller non fournis).

Avenue des Lupins

Bolquère 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 12 42

English :

LES MUSICALES DU TICOU

7pm-10pm

Etang du Ticou

Free of charge | With family or friends

A convivial evening, hosted from 8pm by singer Marina B ( Marina Bellinello).

Refreshments and on-site catering by La Familia food truck. Grilling available with fire places (grilling food not provided).

German :

LES MUSICALES DU TICOU

19h-22h

Etang du Ticou (Teich)

Kostenlos | Mit der Familie oder mit Freunden

Ein geselliger Abend, der ab 20 Uhr von der Sängerin Marina B ( Marina Bellinello) moderiert wird.

Getränke und Essen vor Ort mit dem Foodtruck La Familia. Möglichkeit zum Grillen mit bereitgestellten Feuerstellen (Grillgut wird nicht bereitgestellt).

Italiano :

LE MUSICALITÀ DEL TICOU

dalle 19.00 alle 22.00

Etang du Ticou

Gratuito | Con la famiglia o gli amici

Serata conviviale, a partire dalle 20.00, condotta dalla cantante Marina B (Marina Bellinello).

Rinfresco e cibo in loco con il food truck La Familia. Possibilità di grigliare con caminetti (cibo non fornito).

Espanol :

LES MUSICALES DU TICOU

19.00-22.00 h

Lago del Ticou

Gratis | En familia o entre amigos

A partir de las 20:00 h, la cantante Marina B (Marina Bellinello) amenizará la velada.

Refrescos y comida in situ con el food truck La Familia. Posibilidad de barbacoa con fogones (comida no incluida).

