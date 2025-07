Musicales Entre-Bois à Plibou Rue de l’Église Sauzé-Vaussais

Rue de l’Église Eglise Saint-Martin Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-08-01 20:00:00

2025-08-01

MUSICALES ENTRE-BOIS À PLIBOU

JAZZÉBULON TRIO INVITE CATHY NICHOLS

Le JazZébulon Trio, composé de Philippe Zébulon Nicolas au piano, Pierre-Yves Désoyer à la contrebasse et Alban Mourgues à la batterie invite Cathy Nichols au chant.

Zébulon est pianiste de jazz et de boogie woogie, connu pour son

excellente technique et son inventivité.

Cathy évoque au chant le répertoire des grandes divas du Jazz Ella Fitzgerald, Nina Simone, Sarah Vaughan, mais n’oublie pas les grands thèmes popularisés par Louis Armstrong ou Chet Baker.

Une soirée swing et glamour, évocation des meilleurs moments du Caveau de la Huchette.

Tout public.

ÉGLISE SAINT MARTIN DE PLIBOU

SAUZÉ-ENTRE-BOIS

OUVERTURE DES PORTES 20H

DÉBUT DES CONCERTS 20H30

ENTRÉE 2€ .

Rue de l’Église Eglise Saint-Martin Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 07 60 53 contact@sauze-entre-bois.fr

