Musicâlins Maison Du Livre De L’image Et Du Son François Mitterrand Villeurbanne

Musicâlins Samedi 4 octobre, 10h15, 11h00 Maison Du Livre De L’image Et Du Son François Mitterrand Rhône

Début : 2025-10-04T10:15:00 – 2025-10-04T10:45:00

Fin : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T11:30:00

Avec Myriam Schnepf, de la compagnie Rayon de lune, un temps d’éveil musical pour les tout-petits, un moment d’écoute, de partage parents-enfants autour de l’éveil musical.

Maison Du Livre De L’image Et Du Son François Mitterrand 247 Cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0437571717 https://mediatheques.villeurbanne.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/ »}]

