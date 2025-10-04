Musicâlins Médiathèque Du Rize Villeurbanne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:00:00
Avec Pauline Decosne, un temps d’éveil musical pour les tout-petits, un moment d’écoute, de partage parents-enfants autour de l’éveil musical.
Médiathèque Du Rize 23 Rue Valentin-Haüy 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0437571717
©-Анастасия-Триббиани-Pexels-libre-dutilisation-scaled