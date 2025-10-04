Musicâlins Médiathèque Du Rize Villeurbanne

Musicâlins Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque Du Rize Rhône

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:00:00

Avec Pauline Decosne, un temps d’éveil musical pour les tout-petits, un moment d’écoute, de partage parents-enfants autour de l’éveil musical.

Médiathèque Du Rize 23 Rue Valentin-Haüy 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0437571717 https://mediatheques.villeurbanne.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerize.villeurbanne.fr/ »}]

