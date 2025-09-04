Musica’Loue inscriptions 2025-2026 Communauté de communes du Val d’Amour Chamblay

Les élèves de Mouchard et Mont-sous-Vaudrey souhaitant intégrer les cours de musiques actuelles de l’école Musica’Loue sont invités à s’inscrire le jeudi 4 septembre 2025, de 18h à 19h15, à la Communauté de communes du Val d’Amour.

Musica’Loue propose un enseignement moderne et dynamique, axé sur la pratique en groupe et les musiques actuelles (chant, guitare, batterie, clavier…). L’occasion pour les jeunes du territoire de développer leur créativité musicale dans un cadre pédagogique stimulant et bienveillant. .

Communauté de communes du Val d’Amour 74 Grande Rue Chamblay 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 57 63 66 musicaloue@orange.fr

