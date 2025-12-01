Musica’LS fête l’hiver avec l’Espace de Vie Sociale

Espace de Vie Sociale Pierre Royon Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 16:30:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Cet hiver, plongez dans la magie des fêtes avec Musica’LS qui s’associe à l’Espace de Vie Sociale Pierre Royon pour une saison culturelle enchanteresse.

Espace de Vie Sociale Pierre Royon Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 69 50

English :

This winter, plunge into the magic of the festive season with Musica’LS, which joins forces with the Espace de Vie Sociale Pierre Royon for an enchanting cultural season.

German :

Tauchen Sie diesen Winter mit Musica’LS, das sich mit dem Espace de Vie Sociale Pierre Royon für eine zauberhafte Kultursaison zusammenschließt, in den Zauber der Festtage ein.

Italiano :

Quest’inverno, immergetevi nella magia delle feste con Musica’LS, che collabora con l’Espace de Vie Sociale Pierre Royon per un’incantevole stagione culturale.

Espanol :

Este invierno, sumérjase en la magia de las fiestas con Musica’LS, en asociación con el Espace de Vie Sociale Pierre Royon, para disfrutar de una encantadora temporada cultural.

L’événement Musica’LS fête l’hiver avec l’Espace de Vie Sociale Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2025-08-13 par Office de Tourisme Loire Semène