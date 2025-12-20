MUSICAME CONCERT DU NOUVEL AN A LYON – SALLE MOLIERE – LYON Lyon

MUSICAME CONCERT DU NOUVEL AN A LYON Début : 2025-12-26 à 20:00. Tarif : – euros.

L’Ensemble Musicâme France réunit des musiciens issus de grandes formations nationales de France et d’Europe.Avec plus de 10 pays visités, 100 villes parcourues et 60 000 spectateurs accueillis, il propose des concerts comme une expérience unique où virtuoses internationaux et talents locaux créent une musique sans frontières, qui touche le cœur et élève l’esprit.Concert de fin d’année à LyonL’ensemble Musicâme France vous donne rendez-vous le 26 décembre à 20h au Palais Bondy – Salle Molière pour un concert exceptionnel, alliant raffinement musical et magie des fêtes. Laissez-vous emporter par un moment hors du temps, entre émotion et beauté, pour prolonger l’esprit de Noël dans un cadre d’exception. Réservez vos places dès maintenant !ProgrammeG.Rossini : Guillaume Tell – OuvertureJ.Strauss II : Le beau bleu DanubeP.I.Tchaïkovsky : “Casse-noisette” – La valse des fleursA.Thomas : Fantaisie pour flûte sur l’Opéra MignonP.Sarasate : Les airs bohémiensJ.S.Bach : Concerto pour 2 violons en Ré min. – Allegro version JazzD.Popper : Danse des elfesG.Verdi : Fantaisie pour flûte sur l’opéra La TraviataL.Armstrong : What a wonderful worldA.Vivaldi : Les Quatre Saisons: Concerto en Fa min “l’hiver”J.Strauss : La marche de Radetzky

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE MOLIERE – LYON 20 QUAI BONDY 69005 Lyon 69