MUSICAME FRANCE A MARSEILLE – ABBAYE SAINT VICTOR Marseille

MUSICAME FRANCE A MARSEILLE Début : 2025-11-07 à 20:30. Tarif : – euros.

L’Ensemble Musicâme France réunit des musiciens issus de grandes formations nationales de France et d’Europe.Avec plus de 10 pays visités, 100 villes parcourues et 60 000 spectateurs accueillis, il propose des concerts comme une expérience unique où virtuoses internationaux et talents locaux créent une musique sans frontières, qui touche le cœur et élève l’esprit.?? Concert Musicâme à Marseille : Vivaldi, Bach & Piazzolla – Baroque, Tango et Jazz.Plongez dans une soirée musicale exceptionnelle où le génie baroque rencontre les rythmes passionnés du tango argentin.L’Ensemble Musicâme France vous invite à un concert à Marseille unique : un voyage de rêve entre l’Europe des Bach et Vivaldi et l’univers envoûtant d’Astor Piazzolla.?? Flûtes Issam Garfi ; Accordéon : Sébastien Mazoyer ; Violon-solo Da Min Kim, 2nd violon Dali Feng ; Alto Magali Demesse ; Violoncelle Xavier ChatillonProgramme- Piazzolla : Les 4 Saisons : “le printemps” – C.P.E Bach : Concerto pour flûte en Sol Maj. – Allegro- J.S.Bach : Concerto pour clavier en Fa.Maj (Allegro, Arioso, Allegro)- Piazzolla : L’histoire Tango : 1960 & 1930- J.S.Bach : Concerto pour 2 violons – Allegro (version jazz)- A.Vivaldi : Concerto pour piccolo en Ut maj. (Allegro – Largo – Allegro) – A.Piazzolla : La muerte del angelTARIFS :Tarif préférentiel : Placement devant très bonne visibilitéTarif normal : Placement au centre et au fond bonne à moyenne visibilité- A.Vivaldi : Les 4 Saisons : “l’hiver”

ABBAYE SAINT VICTOR PLACE SAINT VICTOR 13007 Marseille 13