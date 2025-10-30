MUSICAME FRANCE A NICE – EGLISE ST FRANCOIS DE PAULE Nice

MUSICAME FRANCE A NICE Début : 2025-10-30 à 20:30.

Le jeudi 30 octobre 2025, l’Ensemble Musicâme France vous donne rendez-vous pour une soirée musicale exceptionnelle à l’église Saint-François-de-Paule de Nice. À l’occasion de la Toussaint, ce concert sera un moment de mémoire et de lumière, une parenthèse hors du temps où la musique devient un hommage à la beauté, à l’émotion et à la spiritualité.Le programme, riche et varié, vous fera voyager à travers plusieurs siècles : des œuvres baroques de Telemann et C.P.E. Bach, des pages romantiques signées Rachmaninov, Schubert et Elgar, mais aussi des musiques de film qui ont marqué l’imaginaire collectif. Parmi elles, le célèbre Hedwig’s Theme de John Williams, qui plongera le public dans l’univers magique de Harry Potter, et l’inoubliable Lux Aeterna de Clint Mansell.Grâce à cette diversité, le concert de Toussaint s’adresse autant aux passionnés de musique classique qu’aux amateurs de grandes émotions. Dans le cadre intimiste et inspirant de l’église Saint-François-de-Paule, la musique résonnera comme une célébration de la mémoire et de la vie.Artistes: Issam Garfi Flûte, Sybille Cornaton Duchesne Violon-Solo, Matei Ioan 2nd Violon, François Duchesne Alto, Thibault Leroy CelloProgrammeJ.Williams : Harry Potter “Hedwig’s theme”G.P.Telemann : Suite en Quatuor en La min. (Prélude – Allègrement -Légèrement )C.Mansell : Requiem for a dream “Lux Aeterna”S.Rachmaninov : Vocalise n°14C.Saint-Saëns : Danse macabreE.Elgar : Variations Enigma “Nimrod”C.P.E.Bach : Concerto pour flûte en La min.F.Schubert : Ave MariaA.Vivaldi : Les 4 saisons : “l’hiver”

EGLISE ST FRANCOIS DE PAULE 9 RUE SAINT FRANÇOIS DE PAULE 06000 Nice 06