MUSICAME FRANCE CONCERT A MEGEVE – EGLISE ST JEAN-BAPTISTE Megeve

MUSICAME FRANCE CONCERT A MEGEVE Début : 2025-12-27 à 18:00. Tarif : – euros.

?? Concert de fin d’année à MegèveL’ensemble Musicâme France vous invite à un moment musical exceptionnel le 27 décembre à 18h à l’Église Saint-Jean-Baptiste.Laissez-vous emporter par la magie des fêtes dans un écrin chaleureux, entre émotion et raffinement, pour célébrer la beauté de la musique et de la saison festive. ?Réservez vos places dès maintenant !ProgrammeG.Rossini : Guillaume Tell – OuvertureJ.Strauss II : Le beau bleu DanubeP.I.Tchaïkovsky : “Casse-noisette” – La valse des fleursA.Thomas : Fantaisie pour flûte sur l’Opéra MignonP.Sarasate : Les airs bohémiensJ.S.Bach : Concerto pour 2 violons en Ré min. – Allegro version JazzD.Popper : Danse des elfesG.Verdi : Fantaisie pour flûte sur l’opéra La TraviataL.Armstrong : What a wonderful worldA.Vivaldi : Les Quatre Saisons: Concerto en Fa min “l’hiver”J.Strauss : La marche de RadetzkINFO TARIFS : Préférentiel : Excellente visibilité Normal : Bonne visibilité

Vous pouvez obtenir votre billet ici

EGLISE ST JEAN-BAPTISTE PLACE DU VILLAGE 74120 Megeve 74