Samedi 28 juin 2025, la programmation sera riche et joyeuse Place Georges Renon pour cette nouvelle édition du Music’Apéro St Flo :

– pus à partir de 18h, l’heure sera aux chansons avec Doc Robin et les chorales La Roulotte et La Contreband’

– enfin, à partir de 21h, les Zy’vettes mettront une ambiance débridée et il sera l’heure de danser !

Buvette et petite restauration sur place. .

Place Georges Renon

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 79 23 89

