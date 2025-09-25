Musicas do Brasil Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot
Musicas do Brasil Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot jeudi 25 septembre 2025.
Musicas do Brasil
Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-25
fin : 2025-09-25
Date(s) :
2025-09-25
Les chansons brésiliennes racontées par Jean-Paul Delfino, interprétées par Aurélie et Verioca.
Plus de renseignements par téléphone.
Les chansons brésiliennes racontées par Jean-Paul Delfino, interprétées par Aurélie et Verioca.
Plus de renseignements par téléphone. .
Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 53 19
English : Musicas do Brasil
Brazilian songs narrated by Jean-Paul Delfino, performed by Aurélie and Verioca.
Further information by phone.
German : Musicas do Brasil
Brasilianische Lieder, erzählt von Jean-Paul Delfino, interpretiert von Aurélie und Verioca.
Weitere Informationen per Telefon.
Italiano :
Canzoni brasiliane narrate da Jean-Paul Delfino, interpretate da Aurélie e Verioca.
Ulteriori informazioni telefoniche.
Espanol : Musicas do Brasil
Canciones brasileñas narradas por Jean-Paul Delfino, interpretadas por Aurélie y Verioca.
Más información por teléfono.
L’événement Musicas do Brasil Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Villeneuve Vallée du Lot