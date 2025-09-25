Musicas do Brasil Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot

Musicas do Brasil Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot jeudi 25 septembre 2025.

Musicas do Brasil

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-09-25

fin : 2025-09-25

2025-09-25

Les chansons brésiliennes racontées par Jean-Paul Delfino, interprétées par Aurélie et Verioca.

Plus de renseignements par téléphone.

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 53 19

English : Musicas do Brasil

Brazilian songs narrated by Jean-Paul Delfino, performed by Aurélie and Verioca.

Further information by phone.

German : Musicas do Brasil

Brasilianische Lieder, erzählt von Jean-Paul Delfino, interpretiert von Aurélie und Verioca.

Weitere Informationen per Telefon.

Italiano :

Canzoni brasiliane narrate da Jean-Paul Delfino, interpretate da Aurélie e Verioca.

Ulteriori informazioni telefoniche.

Espanol : Musicas do Brasil

Canciones brasileñas narradas por Jean-Paul Delfino, interpretadas por Aurélie y Verioca.

Más información por teléfono.

