MusicFamily Sablé-sur-Sarthe

MusicFamily Sablé-sur-Sarthe mercredi 10 septembre 2025.

MusicFamily

44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10 10:00:00

fin : 2026-06-03 11:00:00

Date(s) :

2025-09-10 2025-09-17 2025-09-24 2025-10-01 2025-10-08 2025-10-15 2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17 2026-01-07 2026-01-14 2026-01-21 2026-01-28 2026-02-04 2026-02-11 2026-03-04

Laissez vous embarquer en famille dans un monde d’imagination guidé par la musique

Escapade d’une heure en famille avec Gil, guide musicien, qui vous entraîne dans un monde imaginaire où se côtoient musique, chants, percussions corporelles et instrumentales, univers sonore et expression gestuelle.

Les tarifs englobent la famille entière ! Pas besoin de payer pour chacun des membres de la famille.

Notre intervenant Gil Plantier

Passionné tant par les arts plastiques (diplômé des Beaux-Arts de Nantes) que par le spectacle musical, Gil a finalement choisi la voie de la scène. Multi-instrumentiste pratiquant entre autres les percussions, la batterie et l’accordéon, il navigue entre le spectacle musical humoristique, l’événementiel, les soirées contées et la marionnette. .

44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com

English :

Let your family embark on a world of imagination guided by music

German :

Lassen Sie sich mit Ihrer Familie in eine von Musik geleitete Welt der Fantasie entführen

Italiano :

Lasciate che tutta la famiglia si imbarchi in un mondo di immaginazione guidato dalla musica

Espanol :

Deje que toda la familia se embarque en un mundo de imaginación guiada por la música

L’événement MusicFamily Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-09-03 par CDT72