Musichall’Ino Carrière (La) Saint-Herblain

Musichall’Ino Carrière (La) Saint-Herblain jeudi 20 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-20 20:30 –

Gratuit : non 25 € / 35 € 25 € (étudiant, demandeur d’emploi, moins de 18 ans) / 35 € (tarif plein) Réservation : lacarriere-events.com/evenements/musichallino/ Tout public

Un spectacle unique où l’art rime avec solidarité ! Né du Club Hervé Spectacles, Musichall’Ino réunit depuis plus de 40 ans le monde de l’entreprise et celui de la scène. Cette aventure humaine et artistique repose sur des bénévoles passionnés qui, le temps d’une soirée, partagent leur énergie et leur créativité. Lors de cette soirée nous retrouvons des artistes tels que Oldelaf, Acro Bike, Giroud & Stotz, Lolo & Pierre Lenormand, Nyko, Clément Blouin et Antoine Sentenac. Au programme : chant, musique, humour et magie s’entremêlent pour offrir au public une expérience vibrante et conviviale. Un engagement solidaire : chaque édition soutient des associations locales. En 2025, ce sont Association Ma Parenthèse et The Carpenter qui bénéficieront de l’élan collectif de Musichall’Ino Nantes.

Carrière (La) Bourg Saint-Herblain 44800

https://lacarriere-events.com/ https://lacarriere-events.com/evenements/musichallino/