Music’O Teich 2025. plaine des Artigues Le Teich samedi 12 juillet 2025.

plaine des Artigues Port du Teich Le Teich Gironde

Début : 2025-07-12 18:00:00

fin : 2025-07-14 02:00:00

2025-07-12

3 jours de concerts dans une ambiance familiale et champêtre au Port de plaisance, c’est la recette inégalée du festival Music O’Teich.

Dans une ambiance très festive, les Teichois auront rendez-vous en famille dès 18h pour profiter du marché des créateurs.

Concerts gratuits, feu d’artifice le 14/07 à 23h.

(une vingtaine de stands d’artisans et d’artistes venus de toute la région).

Vous trouverez sur place des stands de restauration et même une fête foraine ! Programme complet sur https://www.comitedesfetesleteich.fr/musicoteich.html .

plaine des Artigues Port du Teich Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 22 68 55 secretariatcdf@orange.fr

