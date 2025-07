Music’o’Lac Saint-Christoly-de-Blaye

Music'o'Lac Saint-Christoly-de-Blaye samedi 5 juillet 2025.

Music'o'Lac

Lac du Moulin Blanc Saint-Christoly-de-Blaye Gironde

Début : 2025-07-05 18:00:00

fin : 2025-07-05 00:00:00

2025-07-05

Venez vibrer au rythme de la musique lors d’une nouvelle édition du festival Musi’o’lac ! Une belle soirée en perspective, placée sous le signe de la convivialité et du talent local.

Dès le début de soirée, laissez-vous emporter par l’énergie de la classe de batterie et percussions, suivie par la prestation de l’Orchestre des Jeunes.

À 18h, l’Orchestre d’Harmonie des Hauts de Gironde prendra le relais avec un répertoire riche et entraînant.

Puis, à 19h, place à la musique actuelle avec le groupe des jeunes de l’école et l’ensemble vocal adulte.

À 20h, préparez-vous à danser avec l’arrivée du Havana Brass Machine, une fanfare latino survoltée qui enflammera la scène !

Et à 22h, pour clôturer la soirée en beauté Ledya, groupe bordelais de funk/soul, formé de cinq musiciens passionnés, vous fera groover jusqu’à la fin de la nuit.

Entrée gratuite Restauration et buvette sur place. .

+33 5 57 42 12 09

