Musicothérapie Stage chant Jazz & danse Saint-Michel-des-Andaines Bagnoles de l’Orne Normandie

Musicothérapie Stage chant Jazz & danse

Saint-Michel-des-Andaines La salle Saint-Michel Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Début : Samedi Samedi 2026-02-14 13:30:00

fin : 2026-02-15 17:00:00

2026-02-14

Musicothérapie Stage chant jazz et danse à Bagnoles de l’Orne

Organisé par l’association Voix et Harmonie.

Intervenante Alexandra Dufeu.

Que l’on chante sous la douche, en amateur ou professionnellement, notre voix nous veut du bien… en générant une sécrétion d’endorphine, l’hormone du bonheur, le chant est l’instrument qui permet le plus de se détendre. Il implique de se concentrer sur son souffle de maîtriser tout son corps et d’exprimer ses émotions une bonne façon d’oublier le quotidien, de lâcher prise et d’évacuer le stress.

Les stages de jazz vocal et de musicothérapie/détente proposés par Alexandra Dufeu offrent une approche intégrée où la musique est utilisée comme un moyen thérapeutique et éducatif. Ces stages, adaptés à divers publics, visent à améliorer les capacités vocales et à promouvoir le bien-être à travers des techniques spécifiques de relaxation et d’expression musicale

Tarif 170€ sur inscription via https://voixetharmonie.com/musicotherapie/ .

+33 6 26 85 29 93 voixetharmonie@gmail.com

