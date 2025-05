Musikabourg 2025 – Bourg-lès-Valence, 14 juin 2025 20:00, Bourg-lès-Valence.

Drôme

Musikabourg 2025 Place des rencontres Bourg-lès-Valence Drôme

Début : 2025-06-14 20:00:00

fin : 2025-06-14

2025-06-14

Le festival MusikàBourg revient pour faire vibrer la Place des Rencontres lors d’une soirée placée sous le signe de la musique, de la convivialité et de la fête !

Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable de la vie bourcaine !

Place des rencontres

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 45 45 accueilmairie@bourg-les-valence.fr

English :

The MusikàBourg festival is back to rock the Place des Rencontres for an evening of music, conviviality and celebration!

Don’t miss this not-to-be-missed event in Burgundy!

German :

Das Festival MusikàBourg kehrt zurück, um den Place des Rencontres an einem Abend unter dem Zeichen der Musik, der Geselligkeit und des Feierns zum Vibrieren zu bringen!

Verpassen Sie nicht diesen unumgänglichen Termin für das Leben in Bourcaine!

Italiano :

Il festival MusikàBourg torna a scuotere la Place des Rencontres per una serata di musica, convivialità e festa!

Non perdetevi questo evento imperdibile nella vita della Borgogna!

Espanol :

El festival MusikàBourg vuelve a hacer vibrar la Place des Rencontres con una noche de música, convivencia y fiesta

No se pierda este acontecimiento ineludible de la vida de Borgoña

