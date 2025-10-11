Musikautisme Bayonne Cité des Arts Bayonne
Musikautisme Bayonne Cité des Arts Bayonne samedi 11 octobre 2025.
Musikautisme
Bayonne Cité des Arts 3 avenue Jean Darrigrand Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Réunion de lancement du projet Musikautisme à 11h.
Table ronde à 14h « Comment construire une politique culturelle inclusive? ». Table ronde à 16h « Musique et autisme. Ce que peut la musique ». Atelier public des élèves du Conservatoire de Bayonne de Musikanaiz à 17h30 Atelier musical participatif. Avec la participation et l’intervention d’anthropologues, de psychiatres et pédopsychiatres, de parents de personnes autistes, de musicothérapeutes. .
haizebegi@gmail.com
