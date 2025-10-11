Musikautisme Bayonne Cité des Arts Bayonne

Musikautisme Bayonne Cité des Arts Bayonne samedi 11 octobre 2025.

Musikautisme

Bayonne Cité des Arts 3 avenue Jean Darrigrand Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Réunion de lancement du projet Musikautisme à 11h.

Table ronde à 14h « Comment construire une politique culturelle inclusive? ». Table ronde à 16h « Musique et autisme. Ce que peut la musique ». Atelier public des élèves du Conservatoire de Bayonne de Musikanaiz à 17h30 Atelier musical participatif. Avec la participation et l’intervention d’anthropologues, de psychiatres et pédopsychiatres, de parents de personnes autistes, de musicothérapeutes. .

Bayonne Cité des Arts 3 avenue Jean Darrigrand Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine haizebegi@gmail.com

English : Musikautisme

German : Musikautisme

Italiano :

Espanol : Musikautisme

L’événement Musikautisme Bayonne a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Bayonne