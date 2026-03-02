Musikhalle Ludwigsburg Ludwigsbourg
Musikhalle Ludwigsburg Ludwigsbourg samedi 18 avril 2026.
Musikhalle Ludwigsburg Ludwigsbourg Samedi 18 avril, 20h00
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-18T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-18T21:15:00.000+02:00
1
https://musicamefrance.com/concert/musicame-in-ludwigsburg-virtuositat-und-leidenschaft/
Musikhalle Ludwigsburg Bahnhofstraße 19 Ludwigsburg, Bade-Wurtemberg Ludwigsburg – Mitte Ludwigsbourg 71638 Landkreis Ludwigsburg