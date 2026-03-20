Musikkapelle Partenkirchen Chamonix-Mont-Blanc
Musikkapelle Partenkirchen Chamonix-Mont-Blanc vendredi 4 septembre 2026.
Musikkapelle Partenkirchen
Place du Triangle de l’Amitié Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-04
Danses traditionnelles & Cors des Alpes
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Place du Triangle de l’Amitié Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 50 41 05
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English :
Traditional dances & Alpine horns
L’événement Musikkapelle Partenkirchen Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc