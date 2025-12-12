MUSILAC 2026 – PASS 4 JOURS – PASS 4 JOURS – ESPLANADE DU LAC Aix Les Bains

MUSILAC 2026 – PASS 4 JOURS – PASS 4 JOURS Début : 2026-07-09 à 00:00. Tarif : – euros.

RPO PRÉSENTE : MUSILAC 2026 – 4 JOURSDepuis plus de 20 ans, le festival Musilac c’est l’histoire d’un rendez-vous entre un lac, une montagne et des milliers de gens. Cet été, le festival aura lieu du 9 au 12 juillet et accueillera Katy Perry, Orelsan, Jamiroquai ou encore Bigflo et Oli.L’histoire d’un succès bâti grâce à des monstres sacrés (Muse, Depeche Mode, Sting, ZZ Top, Scorpions, Peter Gabriel…), des incontournables francophones (Indochine, Orelsan, Johnny Hallyday, Stromae…), des valeurs montantes (Adèle Castillon,, Claude, Charlotte Cardin…), et des têtes d’affiche électro (David Guetta, Justice, DJ Snake…). Ils ont fait l’histoire du festival.Situé sur les bords du lac du Bourget à Aix-les-Bains en Savoie, le festival Musilac accueille chaque année plus de 100 000 festivaliersJeudi 9 Juillet : Katy PerryVendredi 10 Juillet : OrelsanSamedi 11 Juillet : Gorillaz – JamiroquaiDimanche 12 Juillet : Bigflo et Oli

ESPLANADE DU LAC . 73100 Aix Les Bains 73