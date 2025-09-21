Musiq’Halles Pau
Musiq’Halles Pau dimanche 21 septembre 2025.
Musiq’Halles
8 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Les Halles seront animées par Swing en bulles. .
8 rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 56 90
English : Musiq’Halles
German : Musiq’Halles
Italiano :
Espanol : Musiq’Halles
L’événement Musiq’Halles Pau a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Pau