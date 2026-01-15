Musiq’Halles Pau

Musiq'Halles

Musiq’Halles Pau dimanche 25 janvier 2026.

Musiq’Halles

8 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-25

Date(s) :
2026-01-25

Les Halles seront animées par Marlène.   .

8 rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 56 90  lesjoliespaloises@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Musiq’Halles

L’événement Musiq’Halles Pau a été mis à jour le 2026-01-13 par OT Pau