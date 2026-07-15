AGENDA · Pau
Musiq’Halles Pau
dimanche 19 juillet 2026 · Pau
Informations pratiques
Pau
Musiq’Halles
8 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 11:00:00
fin : 2026-07-19 13:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Les Halles seront animées par Copaiba. .
8 rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 56 90
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English : Musiq’Halles
L’événement Musiq’Halles Pau a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Pau
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