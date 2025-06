Musique à Bagatelle fête ses 30 ans ! – Mairie des 6e et 8e arrondissements Villa Bagatelle Marseille 8e Arrondissement 27 juin 2025 07:00

Musique à Bagatelle fête ses 30 ans ! Du vendredi 27 au dimanche 29 juin 2025. Mairie des 6e et 8e arrondissements Villa Bagatelle 125 Rue Du Commandant Rolland Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-27

fin : 2025-06-29

Pour ses 30 ans , le festival Musiques à Bagatelle revient avec une programmation d’exception pour trois soirées festives, ouvertes à tous les publics.

Créé en 1995, Musiques à Bagatelle fut le premier festival de musiques en plein air imaginé par la mairie des 6e & 8e arrondissements de Marseille. Pensé comme un évènement accessible à tous, il a grandi au fil des années pour devenir un rendez-vous culturel incontournable de l’été ! Grâce à une programmation toujours plus éclectique, l’intégration de musiques du monde, de performances chorégraphiques et de grandes voix lyriques, le festival incarne aujourd’hui un véritable symbole d’accès à la culture ouvert à toutes et tous.





Du 27 au 29 juin, la mairie du 6&8 propose une édition anniversaire portée par trois soirées généreuses





Vendredi 27 juin ouverture jazz et explorations sonores

Le festival débute en beauté avec le Marseille Jazz des Cinq Continents, partenaire historique du territoire, qui présente Samy Thiébault. Le saxophoniste virtuose y dévoile In Waves, une odyssée musicale qui fusionne jazz, musiques traditionnelles et atmosphères océaniques.





Samedi 28 juin les classiques de l’Opéra

• 19h Chœur Lyrique du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille. Formé par les élèves du Conservatoire, ils interpréteront un programme varié autour de Franz Schubert, Francis Poulenc, Gabriel Fauré, Antonio Vivaldi …

• 21h La compagnie Arts & Musiques en Provence célèbre les chefs-d’œuvre du répertoire lyrique avec un programme accessible, familial et émouvant. Un hommage vibrant aux grands airs d’opéra, revisités dans une mise en scène vivante et contemporaine.





Dimanche 29 juin la danse à l’honneur

• 19h Faites de la danse association Itinérrances/Pôle 164 Un temps de découverte, d’échange, un moment festif et dynamique où tous les formats chorégraphiques se croisent et coexistent, quels que soient leurs styles, leurs origines, leurs énergies.

• 21h École Nationale de Danse de Marseille. En clôture, l’ENDM propose une soirée exceptionnelle autour de sept pièces chorégraphiques emblématiques. De jeunes talents et danseurs confirmés investiront la scène pour offrir un moment suspendu de virtuosité.





→ Accessibilité pour toutes et tous

• Un numéro de téléphone dédié 04 91 55 15 84, avec une prise en charge en s’inscrivant 72h au préalable

• La mise à disposition, sur demande auprès de la Ville de Marseille, de gilets vibrants pour les sourds et malentendants

• Un carré enfants parents un espace sécurisé dédié à l’accueil des enfants et sous la surveillance de leurs parents .

Mairie des 6e et 8e arrondissements Villa Bagatelle 125 Rue Du Commandant Rolland

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 55 15 84

English :

To celebrate its 30th anniversary, the Musiques à Bagatelle festival returns with an exceptional program for three festive evenings, open to all audiences.

German :

Zu seinem 30. Geburtstag kehrt das Festival Musiques à Bagatelle mit einem außergewöhnlichen Programm für drei festliche Abende zurück, die allen Besuchern offen stehen.

Italiano :

Per celebrare il suo 30° anniversario, il festival Musiques à Bagatelle torna con una formazione eccezionale per tre serate di festa, aperte a tutto il pubblico.

Espanol :

Para celebrar su 30 aniversario, el festival Musiques à Bagatelle vuelve con un cartel excepcional para tres veladas festivas, abiertas a todos los públicos.

