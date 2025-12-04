Musique à la Cour à Versailles Temple, Pau

La musique des petits concerts donnés au Roi le soir à Versailles Le mariage des couleurs et des timbres instrumentaux par un ensemble d’instruments anciens (Luth, Traverso, Flute à bec et Viole de gambe) Jean-Marie Leclair, Marin Marais, Jacques Hottettere, François Couperin, Robert de Visée… .

Temple, 21 Rue Serviez Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine musiqueautemple@psalterion.fr

