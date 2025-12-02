Musique à la cour de France Conservatoire Municipal Claude Debussy PARIS

Avec les élèves du département de musique ancienne et leurs professeurs.

La musique rythme la vie à la cour : elle est présente dès le lever du Roy jusqu’à son coucher, elle accompagne les fêtes, les chasses, les cérémonies. Ce concert nous emmènera au cœur de la cour du Roy de France et de ses fastes.

Le mardi 02 décembre 2025

de 19h30 à 21h00

gratuit

entrée libre

Tout public.

Conservatoire Municipal Claude Debussy 222 rue de Courcelles 75017 PARIS