Musique à la ferme Bosc-Guérard-Saint-Adrien 21 juin 2025 10:00

Seine-Maritime

Musique à la ferme Bosc-Guérard-Saint-Adrien Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : 2025-06-21

Début : 2025-06-21 10:00:00

fin : 2025-06-21 23:30:00

Date(s) :

2025-06-21

Musique à la Ferme Samedi 21 Juin à Bosc-Guérard-Saint-Adrien

Venez fêter la musique dans une ambiance champêtre et festive à la Ferme du Plessis ! Une journée pour petits et grands, entre balades en poney, mini-ferme, hélico, concerts live et feu d’artifice

Programme :

10h-18h Baptême hélicoptère (infos & réservations 02.35.33.73.50 ou 06.52.24.38.42 ou helico.malf2025@gmail.com)

14h-18h Balades en poney & Mini-ferme

18h45-23h Concerts gratuits avec Country Cottage & Burning Soul

Vers 23h Feu d’artifice

Dès 18h Restauration & boissons

Entrée libre Ambiance familiale Parking sur place

Bosc-Guérard-Saint-Adrien 76710 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 73 50

English : Musique à la ferme

Music at the Farm ? Saturday, June 21 at Bosc-Guérard-Saint-Adrien

Come and celebrate music in a festive country atmosphere at the Ferme du Plessis! A day for young and old, with pony rides, mini-farm, helicopter, live concerts and fireworks

Program :

10am-6pm: Helicopter baptism (info & reservations 02.35.33.73.50 or 06.52.24.38.42 or helico.malf2025@gmail.com)

2pm-6pm: Pony rides & mini-farm

6:45-11pm: Free concerts with Country Cottage & Burning Soul

Around 11pm: Fireworks

From 6pm: Catering & drinks

Free admission ? Family atmosphere ? Parking on site

German :

Musik auf dem Bauernhof ? Samstag, 21. Juni in Bosc-Guérard-Saint-Adrien

Feiern Sie die Musik in einer ländlichen und festlichen Atmosphäre auf der Ferme du Plessis! Ein Tag für Groß und Klein, zwischen Ponyreiten, Mini-Farm, Helikopter, Live-Konzerten und Feuerwerk

Programm:

10h-18h: Helikopter-Taufe (Infos & Reservierungen 02.35.33.73.50 oder 06.52.24.38.42 oder helico.malf2025@gmail.com)

14h-18h: Ponyreiten & Mini-Bauernhof

18.45-23.00 Uhr: Kostenlose Konzerte mit Country Cottage & Burning Soul

Gegen 23 Uhr: Feuerwerk

Ab 18 Uhr: Essen & Trinken

Eintritt frei ? Familiäre Atmosphäre ? Parkplätze vor Ort

Italiano :

Musica in fattoria? Sabato 21 giugno a Bosc-Guérard-Saint-Adrien

Venite a celebrare la musica in una festosa atmosfera di campagna alla Ferme du Plessis! Una giornata per grandi e piccini, con passeggiate sui pony, una mini-fattoria, elicotteri, concerti dal vivo e fuochi d’artificio

Programma :

10.00-18.00: Battesimo in elicottero (info e prenotazioni 02.35.33.73.50 o 06.52.24.38.42 o helico.malf2025@gmail.com)

14.00-18.00: Cavalcate di pony e mini-fattoria

18.45-11.00: concerti gratuiti con Country Cottage e Burning Soul

Intorno alle 23.00: fuochi d’artificio

Dalle 18.00: Ristorazione e bevande

Ingresso libero? Atmosfera familiare ? Parcheggio in loco

Espanol :

Música en la granja ? Sábado 21 de junio en Bosc-Guérard-Saint-Adrien

Venga a celebrar la música en un ambiente festivo y campestre en la Ferme du Plessis Un día para grandes y pequeños, con paseos en poni, una minigranja, helicópteros, conciertos en directo y fuegos artificiales

Programa :

10.00-18.00: Bautizo en helicóptero (información y reservas 02.35.33.73.50 o 06.52.24.38.42 o helico.malf2025@gmail.com)

14.00-18.00: paseos en poni y minigranja

18.45-23.00: Conciertos gratuitos con Country Cottage y Burning Soul

Hacia las 23:00: fuegos artificiales

A partir de las 18:00: catering y bebidas

Entrada gratuita ? Ambiente familiar ? Aparcamiento

