Musique à la Folie par Fabrice Gregorutti Salle d’exposition Hotel de Ménoc Melle
Musique à la Folie par Fabrice Gregorutti Salle d’exposition Hotel de Ménoc Melle samedi 11 avril 2026.
Melle
Musique à la Folie par Fabrice Gregorutti
Salle d’exposition Hotel de Ménoc 2 Rue Emilien Travers Melle Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 16:00:00
fin : 2026-04-11 17:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Musique à la Folie par Fabrice Gregorutti
Temps de rencontres et de partages autour d’œuvres qui jalonnent l’histoire de la musique, de la période classique à la musique contemporaine.
Samedi 11 avril Le sacre du printemps de Stravinsky
Directeur du Festival ArtenetrA, Fabrice Gregorutti mène une activité artistique multiple à travers l’organisation de concerts, la pédagogie musicale et la composition. .
Salle d’exposition Hotel de Ménoc 2 Rue Emilien Travers Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 71 74 80 l.chesnel@ville-melle.fr
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English : Musique à la Folie par Fabrice Gregorutti
L’événement Musique à la Folie par Fabrice Gregorutti Melle a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Pays Mellois
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