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Musique à la Folie par Fabrice Gregorutti Salle d’exposition Hotel de Ménoc Melle

Musique à la Folie par Fabrice Gregorutti Salle d’exposition Hotel de Ménoc Melle

Musique à la Folie par Fabrice Gregorutti Salle d’exposition Hotel de Ménoc Melle samedi 11 avril 2026.

Lieu : Salle d'exposition Hotel de Ménoc

Adresse : 2 Rue Emilien Travers

Ville : 79500 Melle

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : samedi 11 avril 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Melle

Musique à la Folie par Fabrice Gregorutti

Salle d’exposition Hotel de Ménoc 2 Rue Emilien Travers Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 16:00:00
fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :
2026-04-11

Musique à la Folie par Fabrice Gregorutti

Temps de rencontres et de partages autour d’œuvres qui jalonnent l’histoire de la musique, de la période classique à la musique contemporaine.

Samedi 11 avril Le sacre du printemps de Stravinsky

Directeur du Festival ArtenetrA, Fabrice Gregorutti mène une activité artistique multiple à travers l’organisation de concerts, la pédagogie musicale et la composition.   .

Salle d’exposition Hotel de Ménoc 2 Rue Emilien Travers Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 71 74 80  l.chesnel@ville-melle.fr

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English : Musique à la Folie par Fabrice Gregorutti

L’événement Musique à la Folie par Fabrice Gregorutti Melle a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Pays Mellois

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