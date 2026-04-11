Musique à la Folie par Fabrice Gregorutti Salle d’exposition Hotel de Ménoc Melle

Melle

Musique à la Folie par Fabrice Gregorutti

Salle d’exposition Hotel de Ménoc 2 Rue Emilien Travers Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 16:00:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Musique à la Folie par Fabrice Gregorutti

Temps de rencontres et de partages autour d’œuvres qui jalonnent l’histoire de la musique, de la période classique à la musique contemporaine.

Samedi 11 avril Le sacre du printemps de Stravinsky

Directeur du Festival ArtenetrA, Fabrice Gregorutti mène une activité artistique multiple à travers l’organisation de concerts, la pédagogie musicale et la composition. .

Salle d’exposition Hotel de Ménoc 2 Rue Emilien Travers Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 71 74 80 l.chesnel@ville-melle.fr

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English : Musique à la Folie par Fabrice Gregorutti

L’événement Musique à la Folie par Fabrice Gregorutti Melle a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Pays Mellois