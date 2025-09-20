Musique à La Prée et Journées du Patrimoine Ségry

Tarif : 13 – 13 – EUR

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Nouveau concert à la Prée dans le cadre de Musique à la Prée et des journées du Patrimoine pour un concert de Léa Trommenschlager et François Lambret.

Œuvres de Debussy, Reflets dans l’eau, Chansons de Bilitis, Clair de Lune. Hector Berlioz, les Nuits d’été opus 7.

Dans le cadre des journées du patrimoine de l’Abbaye de la Prée, vente de livres anciens et d’occasions, cartes postale, timbres, visites… le 20 de 9h à 19h et le 21 de 10h à 18h.

Café par loir ! Présentation des saison 2025-2026 de la Scène Nationale d’Equinoxe le 20 à 14h30 (entrée libre). 13 .

La Prée Ségry 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 34 68 contact@pqev.org

English :

A new concert by Pierre Cussac (accordion) at La Prée as part of Musique à la Prée and the Heritage Days.

German :

Neues Konzert in La Prée im Rahmen von Musique à la Prée und den Tagen des Kulturerbes für ein Konzert von Léa Trommenschlager und François Lambret.

Italiano :

Un nuovo concerto di Pierre Cussac (fisarmonica) a La Prée nell’ambito di Musique à la Prée e delle Giornate del Patrimonio.

Espanol :

Nuevo concierto de Léa Trommenschlager y François Lambret en La Prée, en el marco del festival Musique à la Prée y de las Jornadas del Patrimonio.

