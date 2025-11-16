Musique à La Prée Hommage à Olivier Greif Ségry

Musique à La Prée Hommage à Olivier Greif

La Prée Ségry Indre

Olivier Greif (né le 3 janvier 1950 à Paris) était un compositeur et pianiste français d’origine juive polonaise. Il a commencé la pratique du piano dès l’âge de trois ans.

Entré au Conservatoire national supérieur de musique de Paris à dix ans, il y étudie le piano, la musique de chambre, la composition, la direction d’orchestre et l’orchestration. Il remporte le premier prix de composition à l’âge de 17 ans. En 1969, il part aux États-Unis pour étudier la composition à la Juilliard School. Sa carrière de compositeur et de pianiste le mène à se produire dans de nombreux pays d’Europe, ainsi qu’aux États-Unis et au Japon.

En 1976, Olivier Greif s’engage dans une recherche spirituelle qui l’éloigne de la composition jusqu’aux années 1990 où il reprend sa carrière musicale. Il compose des œuvres pour piano et pour voix et piano. Il écrit également de la musique de chambre. … 13 .

English :

Olivier Greif (born January 3, 1950 in Paris) was a French composer and pianist of Polish-Jewish origin. He began playing the piano at the age of three.

German :

Olivier Greif (* 3. Januar 1950 in Paris) war ein französischer Komponist und Pianist polnisch-jüdischer Abstammung. Er begann bereits im Alter von drei Jahren mit dem Klavierspiel.

Italiano :

Olivier Greif (nato il 3 gennaio 1950 a Parigi) è un compositore e pianista francese di origine polacco-ebraica. Ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di tre anni.

Espanol :

Olivier Greif (nacido el 3 de enero de 1950 en París) fue un compositor y pianista francés de origen judío-polaco. Comenzó a tocar el piano a los tres años.

