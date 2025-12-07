Musique à La Prée Ségry

Musique à La Prée

Musique à La Prée est une programmation musicale portée par l’association Pour Que l’Esprit Vive, reconnue d’utilité publique.

Concert de Jérémy Jouve, guitare oeuvres de M. Duplessy, F. Schubert et de E. Sainz de la Maza. 13 .

La Prée Ségry 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 34 68 contact@pqev.org

Musique à La Prée is a musical program organized by the non-profit organization Pour Que l?Esprit Vive.

