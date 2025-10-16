Musique à la Source avec Alexandre Tharaud Guéret

Musique à la Source avec Alexandre Tharaud

2 Avenue René Cassin Guéret Creuse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-16

fin : 2025-10-16

2025-10-16

Alexandre Tharaud au piano, avec plus de 25 ans de carrière, il est aujourd’hui une figure unique dans le monde de la musique classique et un réel ambassadeur du piano français.

Au programme Mozart, Rameau, Trénet, Brel… .

2 Avenue René Cassin Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 13 76 61 festival.creuse@gmail.com

