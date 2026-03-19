Musique à la Villa Parc Montessuit Annemasse

Musique à la Villa

Parc Montessuit 12 rue de Genève Annemasse Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 20:00:00

fin : 2026-05-12 22:00:00

Date(s) :

2026-05-12

Musique à la Villa, rencontres musicales.

Le Conservatoire et la Villa du Parc centre d’art contemporain d’intérêt général proposent des temps forts variés pour croiser musique et arts visuels dans les murs du centre d’art.

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Parc Montessuit 12 rue de Genève Annemasse 74100 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 38 84 61 communication@villaduparc.org

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English :

Music at the Villa, musical encounters.

The Conservatoire and the Villa du Parc center d’art contemporain d’intérêt général (contemporary art center of general interest) offer a variety of events to bring together music and the visual arts within the walls of the art center.

L’événement Musique à la Villa Annemasse a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme des Monts du Genevois