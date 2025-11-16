Concert A-Ronne SAINT-PIERRE-AUX-NONNAINS Metz

Concert A-Ronne

SAINT-PIERRE-AUX-NONNAINS 1 rue de la Citadelle Metz Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-16 16:30:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Cette mise en scène de la version pour huit voix d’A-Ronne, composée par Luciano Berio en 1975, immerge littéralement les spectateurs dans la création du compositeur italien.

Casque sur les oreilles, vous voici entourés par les mots et les sons mais aussi par les corps des chanteurs comme vous, ils déambulent librement dans la salle à travers une chorégraphie d’apparition et de disparition, de regroupement et de dispersion.

Un véritable théâtre d’oreille où résonnent un texte en six langues d’Edoardo Sanguineti, des extraits de La Bible, de Fin de Partie de Beckett, de La Divine Comédie de Dante ou encore du Faust de Goethe.Tout public

English :

This staging of the eight-voice version of A-Ronne, composed by Luciano Berio in 1975, literally immerses the audience in the Italian composer’s creation.

Headphones on, you are surrounded by words and sounds, but also by the bodies of the singers: like you, they wander freely around the auditorium in a choreography of appearance and disappearance, grouping and dispersal.

A veritable theater of the ear , featuring text in six languages by Edoardo Sanguineti, excerpts from the Bible, Beckett’s Fin de Partie, Dante’s Divine Comedy and Goethe’s Faust.

German :

Diese Inszenierung der achtstimmigen Version von A-Ronne, die Luciano Berio 1975 komponierte, lässt die Zuschauer buchstäblich in das Schaffen des italienischen Komponisten eintauchen.

Sie sind nicht nur von Worten und Klängen umgeben, sondern auch von den Körpern der Sänger: Wie Sie wandern sie frei durch den Saal, in einer Choreographie des Erscheinens und Verschwindens, des Zusammenkommens und Auseinandergehens.

Ein echtes Ohrentheater , in dem ein Text in sechs Sprachen von Edoardo Sanguineti, Auszüge aus der Bibel, aus Becketts Fin de Partie, aus Dantes Göttlicher Komödie oder Goethes Faust erklingen.

Italiano :

Questa messa in scena della versione a otto voci di A-Ronne, composta da Luciano Berio nel 1975, immerge letteralmente il pubblico nella creazione del compositore italiano.

Con le cuffie in testa, siete circondati dalle parole e dai suoni, ma anche dai corpi dei cantanti: come voi, si aggirano liberamente per l’auditorium in una coreografia di apparizioni e sparizioni, raggruppamenti e dispersioni.

Un vero e proprio teatro dell’orecchio , con testi in sei lingue di Edoardo Sanguineti, estratti dalla Bibbia, dalla Fin de Partie di Beckett, dalla Divina Commedia di Dante e dal Faust di Goethe.

Espanol :

Esta puesta en escena de la versión para ocho voces de A-Ronne, compuesta por Luciano Berio en 1975, sumerge literalmente al público en la creación del compositor italiano.

Con los auriculares puestos, está rodeado de palabras y sonidos, pero también de los cuerpos de los cantantes: como usted, deambulan libremente por el auditorio en una coreografía de apariciones y desapariciones, agrupaciones y dispersiones.

Un auténtico teatro del oído , con textos en seis idiomas de Edoardo Sanguineti, extractos de la Biblia, Fin de Partie de Beckett, Divina Comedia de Dante y Fausto de Goethe.

