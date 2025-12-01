Musique à Saint Michel

Salle des fêtes Saint-Michel-en-Grève Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 18:00:00

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

Afin de réchauffer l’ambiance de ces soirées d’hiver, la salle des fêtes accueillera deux groupes musicaux. C’est l’association Ritmo Sabor y Color.

Une salle, deux ambiances La soirée débutera dès 18 h avec un cocktail et repas puis la soirée-concert à partir de 21 h avec le duo Caretta Pipoca composé de Cécile Carcauzon et Gilles Lozach et leurs musiques venues d’Amérique Latine suivies du groupe Groov’ An Héry basé à Plouegat-Guérand et leurs musiques afro, pop et jazz dont les dernières collaborations avec Red Cardell ne sont pas passées inaperçues. .

Salle des fêtes Saint-Michel-en-Grève 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 27 44 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Musique à Saint Michel Saint-Michel-en-Grève a été mis à jour le 2025-12-24 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose