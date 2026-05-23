Musique à Thuillières Chez Bart & Wil Thuillières

Thuillières

Musique à Thuillières

Chez Bart & Wil 231 rue de l’église Thuillières Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 14:00:00

fin : 2026-06-07 22:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Au programme

DJ FIELEMON

L’ATELIER DE VITTEL (élèves de l’école de musique de Vittel)

SAXOPOP

TRASH

ICE BEAN

Buvette et restauration sur place

Ouvert à partir de midiTout public

0 .

Chez Bart & Wil 231 rue de l’église Thuillières 88260 Vosges Grand Est +33 6 34 96 23 26

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English :

On the program:

DJ FIELEMON

L’ATELIER DE VITTEL (students from the Vittel music school)

SAXOPOP

TRASH

ICE BEAN

Refreshment bar and on-site catering

Open from noon

L’événement Musique à Thuillières Thuillières a été mis à jour le 2026-05-23 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE