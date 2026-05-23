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Musique à Thuillières Chez Bart & Wil Thuillières

Musique à Thuillières Chez Bart & Wil Thuillières dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Chez Bart & Wil

Adresse : 231 rue de l'église

Ville : 88260 Thuillières

Département : Vosges

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : lundi 8 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Thuillières

Musique à Thuillières

Chez Bart & Wil 231 rue de l’église Thuillières Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 14:00:00
fin : 2026-06-07 22:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Au programme
DJ FIELEMON
L’ATELIER DE VITTEL (élèves de l’école de musique de Vittel)
SAXOPOP
TRASH
ICE BEAN

Buvette et restauration sur place
Ouvert à partir de midiTout public
0  .

Chez Bart & Wil 231 rue de l’église Thuillières 88260 Vosges Grand Est +33 6 34 96 23 26 

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English :

On the program:
DJ FIELEMON
L’ATELIER DE VITTEL (students from the Vittel music school)
SAXOPOP
TRASH
ICE BEAN

Refreshment bar and on-site catering
Open from noon

L’événement Musique à Thuillières Thuillières a été mis à jour le 2026-05-23 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE