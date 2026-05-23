Musique à Thuillières Chez Bart & Wil Thuillières
Musique à Thuillières Chez Bart & Wil Thuillières dimanche 7 juin 2026.
Thuillières
Musique à Thuillières
Chez Bart & Wil 231 rue de l’église Thuillières Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 14:00:00
fin : 2026-06-07 22:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Au programme
DJ FIELEMON
L’ATELIER DE VITTEL (élèves de l’école de musique de Vittel)
SAXOPOP
TRASH
ICE BEAN
Buvette et restauration sur place
Ouvert à partir de midiTout public
0 .
Chez Bart & Wil 231 rue de l’église Thuillières 88260 Vosges Grand Est +33 6 34 96 23 26
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English :
On the program:
DJ FIELEMON
L’ATELIER DE VITTEL (students from the Vittel music school)
SAXOPOP
TRASH
ICE BEAN
Refreshment bar and on-site catering
Open from noon
L’événement Musique à Thuillières Thuillières a été mis à jour le 2026-05-23 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE