Musique Aime Simone Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère vendredi 20 mars 2026.
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 22 – 22 – 29 EUR
22€ Debout 29€ Assis
Début : 2026-03-20 20:00:00
fin : 2026-03-20
2026-03-20
Révolution, Revanche, Révélation
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
English :
Revolution, Revenge, Revelation
