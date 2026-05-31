Musique ancienne, salle des fêtes de Roumégoux, Roumégoux

Musique ancienne Dimanche 21 juin, 18h00 salle des fêtes de Roumégoux Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:30:00+02:00

Du Moyen-âge à la Renaissance, l’ensemble de musiciens amateurs, l’Echo des Pavanes, vous propose un voyage entre chants et danses, assez souvent composés par des dames du temps jadis.

salle des fêtes de Roumégoux Roumégoux, Cantal Roumégoux 15290 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Du Moyen-âge à la Renaissance, l’ensemble de musiciens amateurs, l’Echo des Pavanes, vous propose un voyage entre chants et danses, assez souvent composés par des dames du temps jadis.

©echodespavanes