Musique ancienne Tricentenaire de Michel-Richard de Lalande Amiens

Musique ancienne Tricentenaire de Michel-Richard de Lalande

3 Rue Frédéric Petit Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 16:00:00

fin : 2026-01-31 18:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Avec Sébastien Marq, flûtiste à bec à la carrière internationale.

Projet initié par le Centre de Musique baroque de Versailles (CMBV).

Compositeur officiel de la musique religieuse à Versailles, Michel-Richard de Lalande (1657-1726) est une figure incontournable du baroque français.

Au programme, une sélection d’œuvres instrumentales et vocales, interprétées par les élèves des classes de chant, musique ancienne, ainsi que par l’orchestre Arcofan du CRR.

3 Rue Frédéric Petit Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 80 52 50

English :

With Sébastien Marq, recorder player with an international career.

Project initiated by the Centre de Musique baroque de Versailles (CMBV).

Official composer of religious music at Versailles, Michel-Richard de Lalande (1657-1726) is a key figure of the French Baroque.

The program features a selection of instrumental and vocal works, performed by students from the CRR’s singing and early music classes, as well as the Arcofan orchestra.

German :

Mit Sébastien Marq, einem Blockflötisten mit internationaler Karriere.

Das Projekt wurde vom Centre de Musique baroque de Versailles (CMBV) initiiert.

Michel-Richard de Lalande (1657-1726), der offizielle Komponist der religiösen Musik in Versailles, ist eine unumgängliche Figur des französischen Barocks.

Auf dem Programm steht eine Auswahl an Instrumental- und Vokalwerken, die von Schülern der Gesangsklassen, der Klassen für Alte Musik sowie vom Arcofan-Orchester des CRR aufgeführt werden.

Italiano :

Con Sébastien Marq, flautista dolce dalla carriera internazionale.

Un progetto promosso dal Centre de Musique baroque de Versailles (CMBV).

Compositore ufficiale di musica religiosa a Versailles, Michel-Richard de Lalande (1657-1726) è una figura chiave del barocco francese.

Il programma comprende una selezione di opere strumentali e vocali, eseguite dagli studenti delle classi di canto e musica antica e dall’orchestra Arcofan del CRR.

Espanol :

Con Sébastien Marq, flautista de pico de carrera internacional.

Un proyecto iniciado por el Centro de Música Barroca de Versalles (CMBV).

Compositor oficial de música religiosa en Versalles, Michel-Richard de Lalande (1657-1726) es una figura clave del barroco francés.

El programa incluye una selección de obras instrumentales y vocales, interpretadas por los alumnos de las clases de canto y música antigua y la orquesta Arcofan del CRR.

