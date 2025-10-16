COMPLET / Musique Arthur H et Pierre Le Bourgeois Saison Romans Scènes Salle Jean Vilar Romans-sur-Isère

COMPLET / Musique Arthur H et Pierre Le Bourgeois Saison Romans Scènes Salle Jean Vilar Romans-sur-Isère jeudi 16 octobre 2025.

Salle Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif réduit

jeunes de moins de 21 ans, lycéens, collégiens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA (sur présentation

d’un justificatif de moins de 6 mois), groupe de 10 personnes et plus pour un même spectacle

Début : 2025-10-16 20:00:00

fin : 2025-10-16

2025-10-16

Les plus longues attentes font les plus belles retrouvailles ! Au plateau deux complices Pierre Le Bourgeois au violoncelle et Arthur H au piano, aux claviers, à la guitare, au

chant, à la poésie et à la transe.



Attention Placement Libre !

Salle Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

English :

The longest waits make for the most beautiful reunions! On stage, two accomplices: Pierre Le Bourgeois on cello and Arthur H on piano, keyboards, guitar, vocals, poetry and trance

guitar, vocals, poetry and trance.



Attention, free seating!

German :

Die längsten Wartezeiten führen zu den schönsten Wiedervereinigungen! Auf der Bühne zwei Komplizen: Pierre Le Bourgeois am Cello und Arthur H am Klavier, an den Keyboards, an der Gitarre, am

gesang, Poesie und Trance.



Achtung Freie Platzwahl!

Italiano :

Le attese più lunghe rendono le riunioni più belle! Sul palco, due complici: Pierre Le Bourgeois al violoncello e Arthur H al pianoforte, tastiere, chitarra, voce, poesia e trance

chitarra, voce, poesia e trance.



Attenzione, posti liberi!

Espanol :

¡Las esperas más largas dan lugar a los mejores reencuentros! En el escenario, dos cómplices: Pierre Le Bourgeois al violonchelo y Arthur H al piano, teclados, guitarra, voz, poesía y trance

guitarra, voz, poesía y trance.



Atención, ¡asientos libres!

