COMPLET / Musique Arthur H et Pierre Le Bourgeois Saison Romans Scènes Salle Jean Vilar Romans-sur-Isère jeudi 16 octobre 2025.
Salle Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif réduit
jeunes de moins de 21 ans, lycéens, collégiens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA (sur présentation
d’un justificatif de moins de 6 mois), groupe de 10 personnes et plus pour un même spectacle
Début : 2025-10-16 20:00:00
fin : 2025-10-16
2025-10-16
Les plus longues attentes font les plus belles retrouvailles ! Au plateau deux complices Pierre Le Bourgeois au violoncelle et Arthur H au piano, aux claviers, à la guitare, au
chant, à la poésie et à la transe.
Attention Placement Libre !
Salle Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
English :
The longest waits make for the most beautiful reunions! On stage, two accomplices: Pierre Le Bourgeois on cello and Arthur H on piano, keyboards, guitar, vocals, poetry and trance
guitar, vocals, poetry and trance.
Attention, free seating!
German :
Die längsten Wartezeiten führen zu den schönsten Wiedervereinigungen! Auf der Bühne zwei Komplizen: Pierre Le Bourgeois am Cello und Arthur H am Klavier, an den Keyboards, an der Gitarre, am
gesang, Poesie und Trance.
Achtung Freie Platzwahl!
Italiano :
Le attese più lunghe rendono le riunioni più belle! Sul palco, due complici: Pierre Le Bourgeois al violoncello e Arthur H al pianoforte, tastiere, chitarra, voce, poesia e trance
chitarra, voce, poesia e trance.
Attenzione, posti liberi!
Espanol :
¡Las esperas más largas dan lugar a los mejores reencuentros! En el escenario, dos cómplices: Pierre Le Bourgeois al violonchelo y Arthur H al piano, teclados, guitarra, voz, poesía y trance
guitarra, voz, poesía y trance.
Atención, ¡asientos libres!
